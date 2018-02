Sequestrato il centro commerciale di San Giuliano: "Tangenti per costruirlo"

E' stato sequestrato il centro commerciale di San Giuliano Milanese, con il cinema multisala, per presunte tangenti e l'ex sindaco Marco Toni, l'ex vice sindaco Cristian Stefanoni e l'ex capo ufficio tecnico del Comune, Roberto Corradi, sono stati indagati per corruzione. E' il risultato dell'operazione "Easy Game" della guardia di finanza di Lodi.

Secondo l'accusa, i politici sangiulianesi avrebbero concesso alla società Milpar il permesso di costruire il centro commerciale omettendo di far depositare le polizzze delle fidejussioni e, successivamente, facendone depositare di false. In cambio avrebbero ottenuto in tuto quasi 300 mila euro di tangenti sotto forma di consulenze e altro. Il centro commerciale è stato costruito sulla base di un intervento di riqualificazione nell'area cosiddetta "ex albergo" e prevedeva anche un complesso alberghiero-residenziale, una stazione ferroviaria e altre opere di urbanizzazione che, scrive la finanza in una nota, di fatto non sono state realizzate.

L'indagine punta anche a fare emergere un sistema di fatture false e cessioni simulate per oltre 140 milioni di euro, con indebiti vantaggi d'imposta che di fatto sarebbero stati "reimpiegati" per la costruzione del centro commerciale. Tra le attività illecite, in un caso è stato creato un credito Iva fittizio per il quale la società proprietaria del centro commerciale ha ricevuto, nel 2015, 7 milioni di euro dall'Agenzia Entrate.

Il centro commerciale e il cinema (80 negozi e 1.200 dipendenti) non chiuderanno: il tribunale di Lodi nominerà un custode giudiziario. Il valore complessivo del sequestro è di circa 17 milioni di euro e comprende anche appartamenti e beni di proprietà degli indagati. A uno dei tre imprenditori è stata sequestrata una cassetta di sicurezza con orologi di marca, diamanti e un lingotto d'oro.