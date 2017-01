Tari, il 2017 sarà l'anno degli sconti per molti milanesi

Calano leggermente le tariffe della Tari 2017. Il consiglio comunale ha approvato il piano tariffario con nove astenuti e ventisette favorevoli. Il comune spenderà 303 milioni di euro per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, ovvero quattro milioni e 400 mila euro in più rispetto al 2016. I maggiori costi sono però coperti da ricavi ottenuti dal recupero dell'evasione fiscale, con maggiori entrate e agevolazioni sulle tariffe per sei milioni di euro.

La media dei ribassi sarà dello 0,5% delle famiglie, mentre il risparmio massimo (da 316 a 314 euro) sarà per le famiglie di almeno quattro persone in abitazioni di almeno 120 metri quadri. La riduzione più elevata (-10%) si avrà però sulla parte variabile della tariffa per i nuclei familiari di due persone, tra cui una con più di 75 anni. Si tratta di oltre 46 mila famiglie a Milano. Riduzione del 10% sulla parte variabile (per un massimo di 15 euro) anche per le famiglie composte da un adulto e uno o due minori in alloggio di non più di 80 metri quadri (7.612 famiglie).

Le attività (commerciali e artigianali) che operano presso i cantieri di realizzazione di opere pubbliche avranno un'agevolazione del 25%, mentre le start-up entro il secondo anno di vita godranno di un'agevolazione del 50%. Infine, le associazioni iscritte all'anagrafe delle Onlus avranno un'agevolazione del 25%.