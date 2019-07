Tutto sulla Tari 2019: come pagare la tassa rifiuti. La prima scadenza è il 31 luglio

La prima scadenza (per chi decide di pagare in due rate) è ancora tra un mese, per l'esattezza il 31 luglio, ma il Comune di Milano sta predisponendo gli avvisi per i cittadini. Parliamo della Tari, la tassa sui rifiuti urbani che deve essere pagata dai proprietari di casa, dagli affittuari (se oltre i 6 mesi all'anno) e dalle attività economiche commerciali.

Se si vuol pgare in due rate, appunto, le scadenze sono 31 luglio e 31 ottobre. Altrimenti, se si preferisce saldare il dovuto in una soluzione unica, la scadenza è fissata al 30 settembre. I bollettini sono più di 672 mila, il totale complessivo che Palazzo Marino conta di incasssare è circa 300 milioni di euro. La Tari è composta da due parti: una fissa (tariffa moltiplicata per superficie calpestabile) e una variabile (legata al numero dei componenti del nucleo).

Tari 2019 a Milano: come pagare

I primi ad avere ricevuto gli avvisi sono i quasi 70 mila ad avere aderito alla modalità di avviso via email. Ma come pagare? Si può attivare l'addebito automatico in conto corrente (in questo caso avverrà in una sola soluzione, entro il 30 settembre). Oppure si può pagare online (sul sito del Comune di Milano, con il Qr Code, nel circuito PagoPa o nel sito della propria banca), ma anche presso i tabaccai e gli sportelli bancomat.

Tari 2019 a Milano: le agevolazioni

Dal 1 gennaio 2019 è stata introdotta una riduzione del 15% sulla parte variabile della tariffa (massimo 15 euro di riduzione) per chi vive da solo e in quella data ha compiuto 75 anni. Restano in vigore le altre riduzioni: la più consistente è quella del 25% sulla parte variabile per le famiglie con 4 o più componenti in un alloggio pari o inferiore a 120 metri quadri.

La riduzione del 10% (con un massimo di 15 euro) è invece applicata per famiglie con 2 persone di cui uno over 75; con 3 persone di cui 1 adulto e 2 minorenni in alloggio sotto gli 80 mq; con 2 persone di cui 1 adulto e 1 minorenne in alloggio sotto gli 80 mq.