Autostrade, anno nuovo ma per il momento non ci sono aumenti sull'A4 Torino-Milano

Per la prima volta dopo anni l'autostrada Torino-Milano non costerà di più dal primo gennaio.

I pedaggi della tratta A4, gestita da Satap, non sono aumentati con l'inizio del 2019. Gli scorsi anni, puntualmente, allo scoccare della mezzanotte del nuovo anno venivano applicate le nuove tariffe, con maggiorazioni non indifferenti.

Quest'anno invece per ora non ci sono stati aumenti. Attenzione però: la società potrebbe decidere di alzare i prezzi nei prossimi mesi, come era già accaduto alcuni anni fa, quando le nuove tariffe erano state applicate a partire dal mese di aprile.