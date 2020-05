Tavolini al posto delle auto e Cosap (quasi) azzerata: come cambiano i locali di Milano

A Milano è stata quasi azzerata la tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico per ristoranti e bar: il consiglio comunale, infatti, ha approvato l'azzeramento della Cosap dal 1° marzo al 31 ottobre. La misura era stata proposta dal Pd e firmata anche dal capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale e dal consigliere comunale del gruppo misto Andrea Mascaretti.

La tassa sarà sospesa per tutte le nuove licenze fino al 31 ottobre e per le licenze in essere dal primo di marzo al 31 ottobre. "I nostri emendamenti alla delibera di giunta permetteranno di integrare gli effetti del Decreto Rilancio approvato ieri sera da Governo e di ampliarne gli effetti in favore dei commercianti", ha spiegato il capogruppo del Pd Filippo Barberis. "Un impegno consistente per l'amministrazione che ci consentirà però di dare un sollievo alle attività commerciali, così duramene colpite da questa emergenza, permettendo al contempo, semplificando le procedure e ampliando notevolmente gli spazi all'aperto disponibili gratuitamente, di aumentare le possibilità di lavoro, nel rispetto del distanziamento sociale ancora richiesto nella fase 2", ha concluso Barberis.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo la Lega la delibera è arrivata in ritardo: "Questa delibera è un piccolo passo per i commercianti, che però è stato fatto in ritardo. Se l'amministrazione avesse prodotto prima questo documento si potevano già dare risposte concrete per lunedì. Noi avevamo già chiesto quanto approvato da due mesi", ha spiegato il consigliere della Lega Gabriele Abbiati.