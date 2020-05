Tassisti, manifestazione al Pirellone: "Aiuti subito". Tensione con i colleghi che lavoravano

Nuova protesta dei tassisti milanesi con uno striscione che recitava "aiuti subito" sventagliato davanti al consiglio regionale in via Fabio Filzi. I tassisti chiedono che ci sia riguardo alla categoria, che ha perso il 90 per cento degli incassi a causa del lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Coronavirus.

I taxisti hanno protestato davanti al Pirellone: erano circa trecento, e si sono spostati a piedi da piazza Quattro Novembre, limitrofa alla Stazione Centrale. Secondo quanto si apprende, proprio in piazza Quattro Novembre, dove c'è un parcheggio taxi, i manifestanti si sarebbero "scontrati" con i colleghi presenti per lavorare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Solo qualche momento di tensione e nulla più; dopo la manifestazione, i 300 tassisti si sono recati sul lato opposto della Stazione, in piazza Luigi di Savoia, dove c'è un altro parcheggio taxi, e lo hanno occupato. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio di martedì 26 maggi.