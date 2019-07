Rincaro taxi: raggiungere da Milano città l'aeroporto Orio al Serio costerà 120 euro

Una corsa da Milano fino a Orio al Serio in taxi costerà 120 euro. E’ scattata la maxi tariffa per le auto bianche in servizio tra la città e l’aeroporto di Bergamo.

La Regione Lombardia ha infatti deciso di innalzare la tariffa fissa a 120 euro, una cifra che supera di 25 euro la tariffa per il collegamento con Malpensa, aeroporto con un altro bacino d’utenza e un diverso rilievo.

Il tutto a fronte di distanze chilometriche che dal centro cittadino parlano di 59 km per Malpensa e 56 km per Orio.