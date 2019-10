23 aziende TECH lombarde incontreranno i candidati al #TechJobsDay2019, il 16 novembre alla Fondazione Stelline di Milano

Il #TechJobsDay2019, l’evento ad ingresso gratuito organizzato dal portale Reteinformaticalavoro, ospiterà aziende informatiche, system integrator e società di selezione IT autorevoli che si presenteranno ai candidati con uno speech di 15 minuti ciascuno e resteranno a disposizione per tutta la giornata per colloqui conoscitivi.

Si cercano programmatori di interfacce web e mobile, sistemisti, analisti, esperti di IoT, sviluppatori php e tutte quelle figure professionali di cui le aziende TECH del territorio hanno bisogno per crescere e dar via a nuovi progetti.

In Italia, pur con un tasso di disoccupazione giovanile vicino al 33%, sono moltissime le aziende che fanno fatica a trovare personale giovane specializzato da impiegare nei nuovi progetti con tecnologie digitali: dall’Internet of Things dell’Industria 4.0 ai big data e l’intelligenza artificiale, tutto funziona se le aziende riescono a impiegare ingegneri informatici e programmatori. E la concorrenza tra le aziende aumenta con la ricerca di quelle figure più senior, spesso introvabili su mercato o difficilmente invogliati a cambiare.

Partendo da queste riflessioni, il portale del lavoro Reteinformaticalavoro ha pensato di organizzare a Milano la prima edizione del #TechJobsDay2019 con l’obiettivo specifico, quindi, di mettere in contatto le aziende Tech con i professionisti IT di tutte le seniority, dai neolaureati in informatica e ingegneria informatica fino a coloro che già lavorano e che sono alla ricerca di nuove sfide.

Ecco qui di seguito i nomi delle 23 aziende che i visitatori potranno incontrare sabato 16 alla Fondazione Stelline in Corso Magenta 61 a Milano.

Arca Consulting

Eis World

Red Software Systems

Bene Assicurazioni

NTT DATA

Reti

GFT Italia

Accenture

AGS

Softwave

iGenius

Scai Consulting

Vem Sistemi

F1 Consulting & Services

ITconsulting

Kirey Group

Westhouse

Kelly Services

Relizont

Randstad

CPL & ICT

Tesys

TeamSoft

La prima edizione del #TechJobsDay2019 si terrà proprio a Milano presso la Fondazione Stelline, storica istituzione che ad oggi ha ospitato più di 300 eventi. Lo spazio a disposizione sarà di circa 700 mq e comprenderà anche una conference room per gli speech e due salette per gli incontri One-to-One.

Per partecipare gratuitamente all’evento, ascoltare gli speech delle aziende e incontrare i selezionatori ai desk delle aziende è necessario registrarsi a questo indirizzo: https://techjobsday.reteinformaticalavoro.it/tickets/

Per informazioni dettagliate sul programma della giornata c’è il sito dedicato che viene aggiornato ogni giorno (https://techjobsday.reteinformaticalavoro.it/)

Per consultare gli annunci di lavoro sul portale Reteinformaticalavoro questo è il link: https://reteinformaticalavoro.it/offerte-di-lavoro

Per chi è già iscritto all’evento e vuole crearsi un suo profilo su Reteinformaticalavoro, ecco il link https://reteinformaticalavoro.it/registrazione-informatici-programmatori.