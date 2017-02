Telecom pronta a lasciare il palazzo in zona Cordusio: si trasferirà a Roma

Telecom Italia se ne va da Milano. La decisione sembra ormai presa: la sede di via Negri, dietro piazza Cordusio, verrà smantellata e i dipendenti trasferiti a Roma. Lo riferisce Repubblica. I dipendenti coinvolti nel trasferimento verso la capitale sono 265 tra Milano e Torino, di cui 125 da Milano.

L'obiettivo è ovviamente quello di tagliare i costi degli affitti. Inizialmente si era parlato soltanto di una cinquantina di persone - sempre tra Milano e Torino - che si occupano di finanza e investor relation, e quelli milanesi sarebbero stati coloro che lavorano sull'affaccio di piazza Affari, ma poi si è capito che l'operazione avrebbe coinvolto anche tutti gli altri. I dipendenti che non vorranno trasferirsi potranno forse essere dirottati in zona Isola dove Telecom ha gli uffici business. Di certo il gruppo non può licenziare perché sta sfruttando i benefici dei contratti di solidarietà.

L'operazione porterebbe a "svuotare" un altro edificio storico della zona di piazza Cordusio, di cui Telecom era proprietaria fino al 2014 quando lo vendette al Fondo Inarcassa ricavando 75 milioni di euro.