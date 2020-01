Quali opportunità per la smart mobility? A Milano l'innovazione di Telepass Pay Ecosystem

Nuove idee e progetti per la mobilità sostenibile in ambito urbano. Telepass sceglie Milano, una delle grandi città europee dove è maggiormente diffusa la propria piattaforma di servizi digitali, per premiare la startup vincitrice di Telepass Pay Ecosystem.

Telepass Pay Ecosystem è una call4ideas che ha l’obiettivo di trovare nuove soluzioni per la mobilità intelligente nelle aree urbane ed extraurbane e arricchire così la piattaforma Telepass Pay. I veicoli, dall'auto alla bicicletta fino a quelli di nuova generazione, non sono più soltanto mezzi per spostarsi da un punto all’altro. Sono sensori capaci di produrre e ricevere dati che, se ben utilizzati, permettono di creare servizi innovativi a vantaggio di chi si muove e a beneficio dell’ambiente. La mobilità di nuova generazione è un mondo fatto di diversi attori che vanno messi insieme per dialogare e cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Solo la creazione di un ecosistema quindi può portare a una vera smart mobility o mobilità integrata.

La premiazione avverrà con un convegno alla Fondazione Feltrinelli in viale Pasubio mercoledì 22 gennaio 2020. Il progetto ha visto 50 startup confrontarsi tra loro per sviluppare nuovi servizi di mobilità sostenibile e intelligente. Sarà inoltre presentato in anteprima Telepass Next, innovativa piattaforma sviluppata da Telepass con Arval per agevolare l'esperienza della “guida connessa”.

Il programma dettagliato della giornata

Mercoledì 22 gennaio 2020, h. 9.00

Viale Pasubio 5, Milano - Fondazione Feltrinelli

Dalle 9 Registrazione e welcome coffee

Benvenuto e introduzione Massimo Sideri, Editorialista Corriere della Sera e responsabile Corriere Innovazione

Tavola rotonda

La mobilità intelligente del futuro. Quali nuove opportunità?

Intervengono: Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato Telepass

Andrea Rangone, Amministratore Delegato Digital360

Interviene Marco Granelli, Assessore Mobilità Comune di Milano

10.15 Presentazione delle tre startup finaliste di Telepass Pay Ecosystem

Interviene: Giovanni Iozzia, Direttore responsabile EconomyUp

10.55 Tavola rotonda

L'ecosistema della mobilità, tra innovazione, business e sostenibilità

Intervengono: Arrigo Giana, Direttore Generale ATM

Gianna Martinengo, Fondatrice e presidente di DIDAEL KTS - Ideatrice di

Women &Technologies - Membro del comitato esecutivo e del CDA di Fondazione Fiera Milano

Salvatore Palella, CEO Helbiz

Lorenzo Pireddu, Head of Italy Uber

Intervengono: Dario Casiraghi, General Manager SME Arval

Monica Nicoli, Associated Professor Politecnico di Milano

Christian Padovan, Founder e CEO WashOut

Lorenzo Sessa, Marketing Director and Head of New Products Sales Iren Luce Gas e Servizi

12.15 Premiazione del vincitore della startup vincitrice di Telepass Pay Ecosystem

12.30 E ora Next!

Intervengono: Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato Telepass

Gregoire Chove, Managing Director, Europe Arval

13.00 Light lunch