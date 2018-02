Torna in televisione il grande talent show musicale di “Rai 2”: “THE VOICE OF ITALY” e sarà realizzato come sempre agli studi Rai di via Mecenate in Milano.

In questa nuova versione i quattro coach saranno: J AX, FRANCESCO RENGA, AL BANO e CRISTINA SCABBIA alla conduzione il simpaticissimo: COSTANTINO DELLA GHERARDESCA

MILANO TODAY in collaborazione con l’agenzia AG MEDIA srl, azienda leader del settore, che cura l’organizzazione e l’animazione del pubblico in studio vi da la prestigiosa opportunità di assistere dal vivo alle registrazioni delle blind audition della nuova edizione che saranno realizzate nei prossimi giorni agli studi tv RAI di via Mecenate a Milano con orari di registrazione serali, richiedi ora i biglietti gratuiti per te e per tutte le tue amiche ed amici mandando una mail a: thevoice.pubblico@virgilio.it (specifica in oggetto: THE VOICE MILANO TODAY)

In questa fase del programma i quattro coach ascoltano le esibizioni dei concorrenti concentrando la loro attenzione soltanto sulla loro voce senza vederli, poi possono premere il bottone I WANT YOU se vogliono che entri nella propria squadra. Se più coach, durante l'audizione, si contendono lo stesso candidato, è data a lui stesso la possibilità di scegliere da quale coach farsi seguire; se a premere il pulsante è un solo coach, il concorrente entra automaticamente nella sua squadra; se nessun coach schiaccia il pulsante fino al termine dell'esibizione, il concorrente viene eliminato.

Affrettatevi la disponibilità dei posti è limitata, invito rivolto anche ai minorenni con età minima di 14 anni compiuti purchè accompagnati e affiancati in studio da almeno un genitore.