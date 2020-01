Traduzioni e mondo del lavoro: le opportunità di lavoro a Milano

Durante questo primo ventennio del duemila si è assistito ad un periodo di forte cambiamento. Il rapido sviluppo tecnologico ha fortemente influenzato le abitudini della società mondiale, costringendo le aziende a rivedere totalmente il proprio modo di operare. Vediamo quindi di capire in quali ambiti si possono individuare le maggiori opportunità di lavoro per un servizio di traduzioni professionali a Milano.

L’importanza delle traduzioni in un contesto internazionale

Nonostante esistano diversi servizi di traduzione online gratuita, come per esempio il Traduttore di Google, questi ancora non sono in grado di sostituire le abilità di un essere umano. Un’azienda quindi che desideri tradurre dei documenti, il proprio sito internet o una strategia di marketing internazionale, dovrà necessariamente rivolgersi ad un traduttore professionista oppure, ancora meglio, ad un team di traduttori. Il team di traduttori si rivela fondamentale non solo per la più basica traduzione dei documenti richiesti per la compilazione delle pratiche burocratiche, ma anche per sviluppare una strategia di comunicazione che tenga conto delle differenze culturali esistenti tra i paesi. Tradurre letteralmente una campagna pubblicitaria italiana, magari anche di successo, potrebbe infatti non garantire gli stessi risultati in un paese straniero. Tutte le maggiori aziende presenti sul territorio milanese fanno quindi riferimento o a traduttori freelance o ad un'agenzia di traduzioni professionale.

Il motivo che spinge queste aziende ad appoggiarsi ad una agenzia di traduzione è proprio il fatto di poter avere a propria disposizione un ampio team di traduttori professionisti specializzati nei diversi ambiti, che collaborano tra loro per soddisfare le specifiche necessità del cliente in questione. Un’azienda che opera, o desidera espandersi, all’estero, generalmente necessita di diversi tipi di traduzione. Innanzitutto di traduzioni legali dei documenti per poter affrontare l’iter burocratico per ottenere i permessi per operare in un paese straniero. In secondo luogo si rende necessaria la localizzazione del sito web aziendale, di modo che possa essere consultabile e comprensibile in diverse lingue. Infine di traduzioni legate all’ambito della comunicazione, per poter sviluppare delle strategie di marketing che rispettino le differenze culturali del paese in target. Milano è quindi una delle città che offre maggiori opportunità di lavoro nell’ambito delle traduzioni professionali, ma anche quella in cui si incontrano le maggiori difficoltà e la maggiore competizione.