Ceme chiude e licenzia tutti: fumata nera per il primo incontro tra azienda e sindacati

È iniziato il confronto tra le parti sociali e la Ceme, azienda che produce valvole di sicurezza per elettrodomestici che ha deciso di chiudere lo stabilimento di Carugate e lasciare a casa tutti i 97 dipendenti.

La proposta dell'azienda

Durante l'incontro di venerdì 30 giugno l'azienda ha confermato tutti i licenziamenti e ha proposto la possibile ricollocazione di una parte del personale — meno della metà, fa sapere la Fiom — presso alcuni terzisti o in altri stabilimenti. La proposta non piace ai sindacati, anche perché "le condizioni con cui i lavoratori dovrebbero eventualmente lavorare presso i terzisti sono nettamente peggiorative rispetto a quelle attuali", si legge in una nota.

Le contrattazioni tra azienda e parti sociali proseguiranno nelle prossime settimane. I lavoratori non demordono e proseguiranno nella mobilitazione: l'8 luglio a Carugate è prevista un'assemblea pubblica.