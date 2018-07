La storica trattoria Da Nennella di Napoli sbarca a Milano: a settembre l'apertura

Nennella sbarca a Milano. La storica trattoria napoletana dei Quartieri Spagnoli, dei fratelli Ciro e Mariano Vitiello, a fine settembre aprirà i battenti anche nel cuore del capoluogo lombardo.

La caratteristica principale della trattoria, oltre ai suoi piatti mediterranei, è l'ambiente goliardico che si respira tra i tavoli. Per i clienti non è raro assistere a sfuriate tra i camerieri o sfottò ai clienti stessi. Il tutto ovviamente contenuto nella cornice della migliore teatralità napoletana.

La zona scelta è quella di Largo Corsia dei Servi, nei pressi del Duomo, accanto ai locali della Pizzeria di Gino Sorbillo (prima tra le pizzerie di Milano).

Proprio con il maestro pizzaiolo napoletano è nato un nuovo asse gastronomico all’ombra della Madonnina: "La vera cucina napoletana di Vico Lungo Teatro Nuovo ai Quartieri Spagnoli catturerà i palati dei milanesi e non - afferma Gino Sorbillo. La tradizione culinaria non ha confini, il buono è un linguaggio universale. La nostra buona e semplice cucina diventerà tappa irrinunciabile per tutti coloro che pretendono piatti genuini e sani".

Uno dei piatti serviti nella trattoria