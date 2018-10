Trends: il Gin Tonic che cambia colore per magia con Crafter’s Aromatic Flower Gin

Quella del Gin Tonic non è una semplice moda passeggera, ma un vero e proprio movimento culturale che sta coinvolgendo il mondo intero. Perché non solo viene messa in gioco l’arte del barman, che utilizzando gin e acqua tonica crea drink dissetanti in grado di venire incontro ai gusti di tutti, ma un ruolo importantissimo è giocato anche dall’arte della distillazione con cui viene creato il gin. In questo momento i gin colorati e i Gin Tonic fastosi sono di tendenza, ma per dare vita a un distillato che sia magico, intrigante e di alta qualità allo stesso tempo è necessaria una grande abilità tecnica.

L’esempio perfetto è Crafter’s Aromatic Flower Gin, importato in Italia da Mediland. Unito all’acqua tonica ha la proprietà quasi magica di cambiare colore e diventare rosa. Un’esperienza da provare a casa o al bar, non solo per lo stupore di questa magia, ma soprattutto perché si tratta di un gin buonissimo. Il produttore è Liviko che, fondata nel 1898, è la più grande e importante distilleria estone. Ciò che rende questa azienda di interesse mondiale è il modo sapiente in cui vengono utilizzati i metodi tradizionali e artigianali uniti ad un altissimo livello tecnologico. L’Estonia è un paese dotato di ricchezze ambientali e tecnologiche più grandi di quello che potremmo pensare e Liviko è il perfetto esempio di qualità e tecnologia Estone.

La creatrice di Crafter’s Aromatic Gin è una donna, Hanna Kaur, Beverage Architect di Liviko, con una laurea in Chimica e 14 anni di esperienza alle spalle. Hanna si occupa delle tecnologie per lo sviluppo delle bevande e della creazione della “catena aromatica”. In altre parole utilizza la scienza per arrivare alla creazione di una ricetta partendo dalla materia grezza, in particolare dalla ricchezza delle botaniche estoni. Ma a questo alto livello tecnologico viene unita l’artigianalità della distillazione, infatti gran parte del processo produttivo del gin avviene manualmente.

Sono stati proprio i barman a proporre a Liviko l’idea di creare un nuovo gusto che fosse differente rispetto al Crafter’s London Dry Gin, già in commercio e molto amato. Essi hanno messo in luce l’esigenza di avere gin che fossero più facili da apprezzare anche per chi non è abituato al sapore classico del gin, da proporre a un pubblico più vasto, e Hanna si subito mostrata entusiasta verso questa opportunità di sperimentare.

Voleva creare un gin che non fosse solo aromatico, ma anche colorato, magari rosa. La colorazione però doveva essere naturale, senza l’uso di coloranti artificiali e il fatto che ne sia venuto fuori un gin che cambia colore è stato un caso! Hanna ha raccontato: “Per dare il colore stavo sperimentando con l’infusione di rosa canina post distillazione e il gin è uscito giallino. Il gusto ci piaceva e quando lo abbiamo provato con la tonica e abbiamo visto che diventava rosa ci siamo detti: ecco, è perfetto!”

E si tratta davvero di un gin perfetto, che stupisce per la sua proprietà “magica” di cambiare colore, ma che conquista per l’ottimo gusto. Da provare con una fettina d’arancia oppure di yuzu! Guarda i video di Crafter’s Aromatic Flower Gin a questo link.

E se sei un bartender non perdere l’occasione di partecipare alla Estonian Beauty Competition: crea un drink che si ispiri alle meraviglie dell’Estonia, alla bellezza del territorio, alla sua tecnologia e all’attenzione per sostenibilità e prodotti biologici e alla sua natura incontaminata dall’uomo. Il vincitore volerà a Tallin per visitare la distilleria Liviko, un’opportunità unica! Per saperne di più clicca qui.