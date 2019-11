Respinto il ricorso al Tar, in arrivo ultima fornitura treni Trenord

Via libera anche all’ultima gara per la fornitura dei 176 nuovi treni acquistati da Regione Lombardia con un investimento di 1,6 miliardi di euro. Il Tar, nei giorni scorsi, ha infatti respinto il ricorso del produttore di treni Caf contro l’esclusione della gara per realizzare 31 convogli di media capacità: è stato depositato il dispositivo dell’ordinanza del tribunale amministrativo.

La prossima settimana si procederà alla formale aggiudicazione della gara ad Alstom, dopodichè avverrà la sottoscrizione da parte di Fnm dell’accordo quadro e da parte di Ferrovienord del primo contratto applicativo.

“Si tratta di una buona notizia – ha commentato l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – perché anche quest’ultimo ostacolo è stato superato. In tempi rapidi siamo riusciti a deliberare gli investimenti per i nuovi treni e a mettere in pista, con successo, tutto l’iter per completare le forniture”.

La gara per i 31 treni a media capacità si affianca alle altre due già concluse per la fornitura di 100 treni ad alta capacità e di 30 treni ibridi diesel-elettrici. A questi si aggiungono altri 15 treni nuovi (5 ad alta capacità e 10 a media capacità) acquistati sempre da Regione subentrando a un contratto di Trenitalia: questi treni in particolare entreranno in servizio nella prima parte del 2020, i primi due a gennaio.