Arriva il treno 'esclusivo' Milano-Francoforte

Milano-Francoforte sarà il nuovo collegamento esclusivo, che attraversa tre diverse nazioni, operativo da domenica 10 dicembre con l’orario ferroviario invernale 2017-2018. Italia, Svizzera e Germania unite da un unico treno.

Realizzato da Trenitalia in collaborazione con la svizzera Sbb e la tedesca Db, il nuovo servizio sarà effettuato, all’andata e al ritorno, con gli Etr 610. Consentirà di raggiungere il cuore della Germania, servendo numerose città sia in Svizzera sia in Germania e offrendo l’assoluto comfort degli standard EuroCity.