Milano sempre più vicina alla Svizzera: dal 7 gennaio arriva un nuovo e più veloce treno

Partirà alle 5 di domenica 7 gennaio 2018 il primo treno che collegherà Varese a Mendrisio, dove arriverà dopo 21 minuti. Alle 5.16 si muoverà dalla stazione di Porto Ceresio il primo treno che, grazie alla nuova linea, arriverà a Milano dopo un’ora e 12 minuti. Il servizio ferroviario transfrontaliero tra Lombardia e Canton Ticino e la riattivazione del collegamento Porto Ceresio-Varese-Milano erano attesi dal 13 dicembre 2009, quando la linea venne chiusa per dare avvio ai lavori di costruzione e riqualificazione dell’infrastruttura esistente che comprende anche le stazioni di Induno Olona e Arcisate.

Con l’apertura della nuova linea tra Italia e Svizzera prende avvio anche il collegamento con Como, che completa per la prima volta il triangolo ferroviario dell’Insubria: Varese-Canton Ticino-Como. Tra Ticino e Lombardia nascono due nuove linee: la S40 Como-Mendrisio-Varese e la S50 Varese-Mendrisio-Lugano-Bellinzona. A queste è affiancato, già dal 10 dicembre scorso, il potenziamento del servizio sull’esistente linea S10 Bellinzona-Chiasso-Albate Camerlata.

Questi servizi saranno realizzati con treni Tilo – società 50% Trenord e 50% Ferrovie Federali Svizzere che, una volta entrati sul territorio italiano, saranno gestiti da Trenord, nell’ambito del Contratto di Servizio con Regione Lombardia, come già avviene oggi per i collegamenti veloci Bellinzona-Como-Milano Centrale e per la relazione Bellinzona-Albate Camerlata.

Agli attuali 40 treni che collegano, attraverso Como, il Canton Ticino alla Lombardia, si aggiungeranno altri 82 treni transfrontalieri giornalieri per un totale 122 corse nei giorni feriali (92 nei festivi). A queste vanno aggiunte le 31 relazioni della S11 che collega Milano a Chiasso. In totale 153 treni al giorno.