Trony chiude un negozio e licenzia quindici dipendenti: sindacati sul piede di guerra

Trony chiude e licenzia. Nella giornata di lunedì 26 giugno la catena di negozi specializzati nella vendita di elettrodomestici ha deciso di chiudere il punto vendita di viale Sabotino a Milano lasciando a casa quindici lavoratori. La notizia è stata resa nota dalla Filcams Cgil di Milano con una nota.

Una decisione improvvisa: tutto "questo avviene durante la trattativa in corso con le organizzazioni sindacali per evitare i licenziamenti — si legge in una nota delle parti sociali —. L' azienda, per abbassare i costi, ha dichiarato cinquantatré lavoratori in esubero nei negozi a Milano, senza pensare di trovare soluzioni dignitose e condivise per loro, attraverso una trattativa che eviti i licenziamenti".

I sindacati hanno annunciato azioni di protesta per i prossimi giorni.