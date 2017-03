La Turchia partecipa alla Bit di Milano

La BIT presenta quest’anno una nuova formula basata sull'esperienzialità e la segmentazione dei target e sarà un'ottima occasione di rilancio della destinazione, con una forma più diretta di interazione.

L'incontro con gli agenti di viaggio darà la possibilità di spiegare in quale modo poter proporre la Turchia al target italiano, puntando da una parte su pacchetti all-inclusive proposti dai tour operator, ma anche su itinerari alternativi che permettano esperienze più coinvolgenti, come abbinare un viaggio in caicco alla visita di straordinari siti archeologici, patrimonio unico e inscindibile dalla valorizzazione di un territorio ricco come quello della Penisola Anatolica.

L'incontro con i blogger di viaggio, invece, permetterà di trasmettere forme di esperenzialità diverse: ammirare l'alba sul Monte Nemrut o fare un viaggio nel tempo al Palazzo di Ishak Pasha, volare in mongolfiera sui Camini delle Fate in Cappadocia, navigare sul Bosforo tra due continenti, fotografare la Valle delle Farfalle a Fethiye, girare in canoa tra i resti semi-sommersi della civiltà licia a Kekova, cimentarsi in un corso di cucina turca per poi gustare le prelibatezze locali … sono solo alcune delle infinite possibilità di turismo esperienziale in Turchia. Perché la sfida è proprio quella di costruire valore esperienziale per i diversi segmenti di mercato, facilmente fruibile attraverso il web e i canali social.