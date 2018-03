Ecco il "Siri" del comune di Milano: si chiama Chiara, è un assistente virtuale per i turisti

Si chiama Chiara, "abita" sul portale Turismo del comune di Milano ed è un'assistente virtuale. Una sorta di Siri — assistente virtuale installato su ogni dispositivo Apple — in grado di guidare i turisti in città, rispondere alle loro domande. Fino a che ora è aperto il Duomo? Dove si comprano i biglietti per la Scala? Qual è la mappa della metropolitana di Milano? Questi alcune domande che possono trovare risposta attraverso l'app.

Chiara è stata sviluppata da Microsoft insieme al partner Teorema e per il momento parla solo italiano e inglese, ma presto saprà rispondere anche alle domande in arabo e cinese. L'applicazione è stata sviluppata da Microsoft e da Teorema ed è il progetto al centro di una richiesta lanciata la scorsa estata da Palazzo Marino.

L'applicazione, già in funzione sui sito del comune, è stata presentata nella sede di Microsoft di via Pasubio nella mattinata di lunedì 12 marzo. Di fatto ha anticipato e integrato la Milano Digital Week , in arrivo giovedì 15 con 400 eventi ufficiali.