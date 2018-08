Turismo in crescita a luglio 2018 a Milano: il "visitatore medio" è single e adulto

Oltre 620 mila visitatori a Milano a luglio del 2018, e cresce il numero di giorni di permanenza in città. Sono i dati eccezionali resi noto dal Comune sul turismo in città: il 5,4% in più rispetto a luglio 2017, con arrivi "fermi", per così dire, a quasi 590 mila. In media il soggiorno dura fino a dieci giorni, ma cresce il numero di coloro che si ferma oltre.

In prevalenza i turisti sono single, mentre 193 mila sono i visitatori che arrivano a Milano in famiglia. La fascia d'età prevalente è fra i 30 e i 45 anni, segue la fascia più elevata (fino a 60 anni), terza la fascia tra i 19 e i 30 anni. Dati che riguardano luglio ma che, in realtà, si riscontrano più o meno anche in altri periodi dell'anno, segno che il turismo a Milano è "adulto".

"Con l’estate 2018 viene confermato il trend di incremento delle presenze di visitatori in città", commenta Roberta Guaineri, assessore al turismo del Comune di Milano, secondo cui la città è ormai stabilmente tra le mete turistiche più ambite a livello globale. "Questi dati premiano il costante impegno di valorizzazione e promozione che l’"mministrazione sta effettuando a livello nazionale e internazionale", continua Guaineri: "Un impegno che prosegue per attrarre sempre nuovi visitatori verso lo straordinario patrimonio architettonico, monumentale, artistico e culturale di Milano e che vedrà il prossimo anno un ricco palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci".