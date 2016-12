Turisti a Natale: successo per le mostre a Palazzo Marino, Palazzo Reale e Musei civici

Notevole affluenza per le attrazioni turistiche di Milano nelle giornate intorno al Natale 2016. La Madonna della Misericordia, tavola di Piero della Francesca ospitata in Sala Alessi a Palazzo Marino, in tre giorni, ha registrato settemila visitatori: 2.520 il 23 dicembre, 1.904 la Vigilia e 2.426 il giorno di Natale.

Successo anche per le quattro mostre ospitate a Palazzo Reale: più di quattromila ingressi soltanto il 26 dicembre, con quasi 1.700 ingressi per la mostra di Hokusai e 1.300 per quella di Escher.

Stessa cosa per i Musei civici, con cinquemila visite nei tre giorni festivi, di cui quasi la metà al Castello Sforzesco. Eppure gli albergatori "piangono", sottolineando che, negli stessi giorni, le camere d'hotel segnavano un tasso di occupazione delle stanze di circa il 30%.