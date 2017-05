L'università Pegaso sceglie Spider-man Homecoming per la campagna 2017

L’Università Telematica Pegaso sceglie Spider-man: Homecoming, il nuovo attesissimo film di Sony Pictures in uscita il 6 luglio e distribuito da Warner Bros Italia, per lanciare la prossima campagna pubblicitaria che vedrà come protagonista il giovane supereroe combattuto sulle sue scelte future. Un progetto di co-branding ideato da Wepromo, agenzia di promozione specializzata in entertainment marketing, che ha curato la partnership di Pegaso del film.

“Mi è piaciuto da subito il link tra Spider-Man e Pegaso – dice Domenico Ravaioli, Promotions Manager di Sony Pictures - e ho apprezzato il grande entusiasmo dell’Università, che ha creduto totalmente nella release di Spider-Man Homecoming, dedicandogli un ruolo di primo piano in tutte le creatività con una importante campagna di comunicazione”.

A spiegare i motivi del co-branding è Mara Andria, responsabile dell’Ufficio Marketing e Comunicazione dell’Università Telematica Pegaso: “Abbiamo scelto di affiancare il nostro brand al lancio del film perché siamo convinti che ci sia una forte affinità tra i due soggetti”. “Spider-man – continua Andria – è un liceale combattuto tra la routine quotidiana e le difficoltà di gestire un potere più grande di lui. Vuole dimostrare a tutti quanto vale, ma al tempo stesso non ha ancora consapevolezza delle grandi opportunità che gli riserva il futuro. Grazie alla guida del suo tutor, troverà il coraggio per affrontare le sfide e realizzare se stesso. È quello che fa l’Università Pegaso: sfruttando tutto il potenziale del web, aiuta i propri studenti a raggiungere i loro obiettivi e a realizzarsi nel mondo del lavoro”.

“Cambia il tuo modo di studiare, trasformati e libera il tuo potenziale. Pegaso, il futuro è nella rete”: ecco il claim dello spot tv che dal 21 maggio è in onda sui principali canali digitali (Mediaset, Sky, Mtv ed altri) e che in tre giorni ha raggiunto circa 10mila visualizzazioni sulla pagina facebook dell’Università. Allo spot video seguirà una massiccia campagna stampa e cartellonistica, che durerà per tutto il tempo della proiezione del film nelle sale cinematografiche.

“Wepromo – aggiunge il ceo Marco Monsurrò - è da sempre impegnata nel costruire partnership con aziende che si associno con contenuti di grande appeal, che accrescano attrazione ed interesse per il brand. Pegaso ha da subito sposato la nostra proposta di enfatizzare la portata innovativa della sua offerta formativa. Sony e Marvel hanno immediatamente colto l’opportunità di legarsi ad un brand che esprime valori positivi come quello della conoscenza e dell’istruzione. Siamo orgogliosi di un co-marketing che porterà importanti benefici sia alla release di Spider-Man: Homecoming, che al raggiungimento dei nuovi obiettivi di comunicazione dell’Università”.