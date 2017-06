Milano, Eni subissata dalle domande: "Come si potranno comprare gli scooter Enjoy?"

A fine mese Eni cancellerà il servizio di scooter sharing Enjoy. La notizia è arrivata a inizio giugno dalla stessa società. Tradotto: a Milano scompariranno i Piaggio Mp3 Rossi. Le domande sorgono spontanee: che fine faranno gli scooter? Saranno messi in vendita? Come si potranno comprare?

Procediamo con ordine. Enjoy è stata subissata di domande, sia tramite numero verde, sia tramite i social. Insomma: c'è interesse per scoprire il destino dei motocicli a tre ruote. "Gli scooter — scrive la società del gruppo Eni — torneranno alla società di leasing che li rivenderà sul mercato dell'usato attraverso i suoi canali". Ma prima che ciò possa avvenire i motocicli dovranno passare sotto le mani dei meccanici a cui spetterà il compito i rimuovere dispositivi necessari per il noleggio: la telecamera anteriore, la scatola nera.

Non solo: dovranno essere anche "sbloccati", dato che la velocità massima consentita è di 90 chilometri orari. Poi saranno eliminate le scritte e i loghi del servizio di noleggio. Probabilmente resterà il colore rossoe proprio attraverso questo dettaglio si potranno riconoscere (pochissimi sono usciti dalle linee di montaggio con questo colore). In poche parole: per il momento non c'è nessun affare a basso prezzo in vista.