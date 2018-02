Vi piace cucinare e siete appassionati di programmi tv dove la cucina è la protagonista?

Allora “CUOCHI D’ITALIA” in onda sul canale 8 fa per voi!

Grande successo di pubblico per la trasmissione in onda quotidianamente su “TV8” condotta dal famoso e bello chef ALESSANDRO BORGHESE in compagnia degli chef Gennaro Esposito e Cristiano Tomei.

In ogni puntata due cuochi duellanti avranno più occasioni per mostrare la loro abilità ai fornelli interpretando le ricette della tradizione italiana in un’avvincente sfida regione per regione che si concluderà premiando al termine di ogni edizione il “miglior cuoco regionale d’Italia”!

MILANO TODAY in collaborazione con l’agenzia AG MEDIA srl, azienda leader del settore, che cura l’organizzazione e l’animazione del pubblico in studio vi da la prestigiosa opportunità di assistere dal vivo alle registrazioni della nuova edizione che saranno realizzate nei prossimi giorni agli studi tv di Sesto San Giovanni (Milano), richiedi ora i biglietti gratuiti per te e per tutte le tue amiche ed amici mandando una mail a: pubblicolive@virgilio.it

Affrettatevi la disponibilità dei posti è limitata, invito rivolto ai soli maggiorenni