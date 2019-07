Via Filarete. abbattimento alberi a settembre. M5s Lombardia: "Vanno salvati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Abbattere gli alberi di via Filarete non è necessario: ho presentato oggi in Regione un’interrogazione per salvarli. L’area verde dove sono collocati i 24 alberi è attigua alla ferrovia, quindi Ferrovie Nord Milano, proprietaria del terreno, ha annunciato il loro abbattimento a settembre per motivi di sicurezza. I fusti infatti sono troppo alti e c’è il rischio che cadano. Non sarebbe più semplice e ragionevole allora potarli, riportandone l’altezza entro i limiti di sicurezza, così come richiesto da tempo dal Comitato di Cittadini presente nel Quartiere?”, così Nicola Di Marco, consigliere regionale del M5S Lombardia. Per Di Marco “Già nel 2012 FNM aveva cercato di eliminare questi alberi, ma era stata fermata dalla mobilitazione dei residenti che non volevano rinunciare a una zona verde a cui erano affezionati. La vicenda si concluse con la sigla di un protocollo d’intesa fra Comune di Milano e FNM per la buona gestione della zona verde. Documento peraltro praticamente rimasto lettera morta: basta passare per via Filarete per constatare che quella striscia verde è abbandonata all’incuria col moltiplicarsi caotico di erbe, arbusti ed erbacce, mentre i rampicanti soffocano gli alberi”. “La mia interrogazione fa quindi appello al buon senso chiedendo che FNM applichi il protocollo di intesa in modo da ripulire l’area e renderla godibile, contemplando la potatura degli alberi per prevenire situazioni di rischio caduta. Così si rispetterebbe la normativa sulle fasce di sicurezza in ambito ferroviario. E’ giusto che sia rispettata la volontà dei residenti, i quali si stanno nuovamente mobilitando per difendere gli alberi, perché il verde urbano contribuisce alla qualità della vita in città oltre ad essere essenziale per tutelare ambiente e salute”, conclude il Consigliere regionale del M5S Lombardia.