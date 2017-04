Viaggio inedito nella Grande Cucina italiana

La grande tradizione gastronomica italiana è fatta di piatti, prodotti, storia, professionisti, territorio. Una storia da riscoprire e raccontare guardando al futuro.

Per questo 17 tra i migliori chef della Grande Cucina italiana, per un totale di ben 21 stelle, raccolte da

Italian Gourmet, saranno al centro di uno degli appuntamenti più importanti della prossima Week &Food milanese. Un evento clou, da non perdere. Una cinque giorni indimenticabile, ricca di eventi, conferenze, presentazioni, masterclass.

Dal 6 al 10 maggio al Superstudio Più di via Tortona a Milano si celebreranno in modo inedito le radici

dell’Alta Cucina del nostro Paese. 17 tra i più importanti chef stellati italiani, provenienti da ogni regione d’Italia (dal Trentino Alto Adige alla Sicilia), offriranno un’esperienza impareggiabile: un viaggio nel gusto italiano, la possibilità di scoprire in chiave contemporanea i grandi classici della nostra tradizione, conoscerne la storia e i segreti, imparare a riprodurli e – soprattutto – a degustarli.

A loro si uniranno altri grandissimi chef, i più affermati maestri pasticceri, i più prestigiosi critici ed esperti di cibo e materie prime, le aziende più qualificate. Un palcoscenico irripetibile, una grande piazza piena di occasioni e di esperienze legate al gusto, al piacere del cibo e alla sua cultura. Il pubblico (sono attese 20mila persone) sarà coinvolto in un fittissimo programma di attività legate al mondo del cibo. E se è vero che esistono già eventi in cui gli chef cucinano o insegnano a cucinare, eventi in cui assaggiare e acquistare, Italian Gourmet è l’imperdibile appuntamento che li condensa tutti in un format innovativo e interattivo. Italian Gourmet è organizzato nell’ambito dei giorni speciali della prima, ma già ricca, edizione di Week&Food, che si propone come luogo di confronto e sperimentazione nel Cibo, come già a Milano succede con la Moda e il Design.

Italian Gourmet propone ai milanesi cinque giorni da vivere e godersi con passione grazie a cinque aree tematiche:

Chef à porter. I 17 chef stellati coinvolti proporranno al pubblico 17 grandi classici della cucina italiana

reinterpretati in chiave contemporanea. Presentati in versione finger/assaggio da degustare in loco,

potranno essere eventualmente acquistati in "porzione intera" in speciali ed eleganti box da portare a casa. Chef à porter, per l’appunto. Alcuni esempi? La Panzanella di Pietro Leemann, lo Gnocco di patate di Emanuele Scarello, il Riso giallo di Claudio Sadler, la Pasta al sugo di papà di Pino Cuttaia, il vitello tonnato di Theo Penati, la Fregola di Luigi Pomata e molti altri ancora.

Arena del Cibo. Masterclass e showcooking dedicati esclusivamente alle reinterpretazioni moderne dei grandi classici italiani, con i prodotti e le materie prime del nostro Paese. Ai 17 stellati presenti si

alterneranno altri prestigiosi professionisti della scena gastronomica italiana.

Agorà. Un palinsesto ricchissimo di incontri, talk, dibattiti culturali dedicati al mondo della cucina e alle contaminazioni con moda, cultura, design, comunicazione. Tra i relatori che si alterneranno sul palco di Italian Gourmet: Enrico Bartolini, Chiara Maci, Iginio Massari , Davide Oldani, Enzo Vizzari, Sonia Peronaci, Anna Prandoni, Paolo Vizzari, solo per citarne alcuni.

Caffè letterario. Il “salotto buono” di Italian Gourmet. Uno spazio raccolto dove assistere a presentazione di libri, incontrare i protagonisti dell’evento, partecipare a degustazioni guidate.

Mercato delle eccellenze. L’area dove scoprire, acquistare e degustare prodotti gourmand e vere e proprie rarità. Un altro modo per scoprire le molte anima della cucina italiana.

I biglietti di Italian Gourmet

Il costo del biglietto di ingresso, che permette di accedere all’evento e partecipare a tutte le attività

(consumazioni escluse), è di 15 euro a persona.

Ingresso gratuito per gli under 12 e gli over 75.

Lunedì e Martedì dalle 12:00 alle 15:00 il costo dell’ingresso è di 8 euro a persona.

Le prevendite sono disponibili su evento.italiangourmet.it

Italian Gourmet in breve

Dove: Superstudio Più, Via Tortona 27, Milano (MM2 Porta Genova; Tram 2, 9 e 14)

Quando: 6-10 maggio 2017

Ingresso: 15,00 €

Orari:

Sabato 6 maggio: 18:00 – 23:00

Domenica 7 maggio: 12:00 – 23:00

Lunedì 8 maggio: 12:00 – 15:00 e 18:00 – 23:00

Martedì 9 maggio: 12:00 – 15:00 e 18:00 – 23:00

Mercoledì 10 maggio: 10:00 – 13:00

CON IL SUPPORTO DI

CHEF - INFINITI – IRINOX - ILLY – MOLINO DALLAGIOVANNA – PROGETTO CUORIAMOCI - ZYMIL

PARTNER TECNICI

ALLEGRO ITALIA HOTEL – APCI - CAST ALIMENTI – CHS – MOOD – NATURA BUONA - PASTIFICIO FELICETTI – PAVONI ITALIA – PENTOLE AGNELLI – SPUMADOR - VALVERDE

CHI È ITALIAN GOURMET

Italian Gourmet è la divisione dedicata al Food di DBInformation, gruppo multimediale di servizi alle

aziende. La società è di proprietà da Roberto Briglia e Gianni Vallardi. Italian Gourmet edita 3 riviste

dedicate ai professionisti (Il Pasticcere, Il Gelatiere, Il Panificatore) e Grande Cucina, rivista- bandiera degli

chef stellati italiani e dell’alta gastronomia. Ogni anno pubblica numerosi libri dedicati alla pasticceria e alle

ricette dei grandi chef. Italian Gourmet è leader nella organizzazione di eventi di prestigio a Milano, come:

World Pastry Star, Sweety, Che Pizza, Bakery 3.0 e, prossimamente, i Maestri del Panettone.