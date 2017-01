Mille check-up cardiologici gratuiti per persone in difficoltà

Visite mediche gratuite per chi è in difficoltà. E stato presentato a Palazzo Marino alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino, del presidente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano Luigi Maraghini Garrone e del presidente e amministratore delegato Philips Italia, Israele e Grecia Stefano Folli, “C4C – Care for Community”.

Un’iniziativa rivolta a persone in stato di bisogno a cui verrà offerta l’opportunità di effettuare gratuitamente, presso l’ambulatorio della sede di Croce Rossa Italiana a Milano in via Marcello Pucci 7, un check-up cardiologico comprensivo di elettrocardiogramma, misurazione della pressione arteriosa e della saturazione di ossigeno nel sangue.

Oltre alle segnalazioni pervenute attraverso la rete del Comune di Milano, di WeMi e di Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano i cittadini potranno venire a conoscenza del servizio grazie alla comunicazione dell’iniziativa. Per poter accedere al servizio è necessario effettuare una prenotazione tramite mail all’indirizzo c4c@jesurumlab.com oppure chiamando il numero 392.9891493.

Un progetto che nasce per rispondere a reali bisogni della città di Milano e per promuovere una cultura della comunità.

Si stima che in un anno saranno effettuati su persone in stato di bisogno oltre mille check-up cardiologici, oltre tremila esami, da personale infermieristico qualificato. I dispositivi per la salute messi a disposizione da Philips saranno poi lasciati in dono insieme a cinque defibrillatori. Philips Foundation ha, inoltre, provveduto a una ristrutturazione dell’ambulatorio per dare un piccolo contributo nel rendere l’Ambulatorio ancora più caldo ed accogliente. Luigi Maraghini Garrone, Presidente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano, commenta: “La nostra mission è portare aiuto a chi ne ha più bisogno. Perciò ci è sembrato ideale aprire il nostro ambulatorio, punto di riferimento da oltre trent’anni dei cittadini milanesi, al progetto Philips, che mette al centro la salute e il supporto a chi si trova in difficoltà. ‘Care for Community’ consentirà di potenziare le prestazioni da noi quotidianamente erogate con l’aiuto di nuove strumentazioni, in un ambiente reso più accogliente e funzionale alle esigenze degli utenti. Saranno disponibili gratuitamente esami fondamentali, come l’elettrocardiogramma, spesso trascurati proprio da persone a rischio di marginalità. Grazie alla sinergia con Philips Foundation abbiamo l’occasione di insistere sulla cultura della prevenzione e di collaborare alla realizzazione di un’idea vincente, tesa a migliorare la qualità della vita”.

Philips Foundation ha, inoltre, deciso di sostenere WeMi (wemi.milano.it), progetto realizzato dal Comune di Milano nell'ambito di Welfare in azione di Fondazione Cariplo. Il portale di servizi domiciliari del Comune di Milano: in un’unica piattaforma servizi di qualità, di tutti e per tutti .