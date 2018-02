Voli Ryanair scontati da Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio: tutte le destinazioni

Biglietti per voli Ryanair scontati a partire da 7,99 euro. È l'offerta lanciata dalla compagnia aerea low cost irlandese nella giornata di mercoledì 28 febbraio e si tratta dell'ultima iniziativa, in ordine di tempo, per convincere clienti del gigante dei cieli a un viaggio fuoriprogramma.

I biglietti — di sola andata — hanno come destinazione alcune delle principali città europee. Dall'aeroporto di Orio al Serio si può volare a poco meno di 8 euro verso Oradea, a Ibiza a 15 euro, stessa cifra per Parigi e Londra. L'offerta è limitata: i biglietti, validi dal 6 al 23 marzo 2018 e dal 9 al 27 aprile 2018, si possono acquistare solo mercoledì 28 febbraio.

Sempre nella giornata di mercoledì il vettore irlandese ha annunciato le nuove rotte per la prossima stagione invernale 2018/2019: da Malpensa sono state annunciate le nuove rotte per Kaunas in Lituania e Tenerife, mentre da Orio al Serio si volerà ad Amman, Faro, Tangeri e Palma di Maiorca.