Volkswagen.it Qui il divertimento è sicuro.

Nasce il primo portale tutto milanese dedicato al divertimento e alla sicurezza: www.volkswagenmilano.it è il sito voluto dalle quattro concessionarie Volkswagen di Milano e Provincia, Autorigoldi Spa, Sagam Spa, Fratelli Giacomel Spa e Sesto Autoveicoli Spa, per offrire al pubblico una serie di eventi, iniziative, novità e offerte create appositamente per loro.

Attraverso questa collaborazione, si vuole rinsaldare il legame tra le concessionarie e la presenza del marchio sul territorio milanese e confermare su larga scala i valori di affidabilità, sicurezza e innovazione dei modelli Volkswagen.

Tutte le operazioni che connoteranno i prossimi mesi sono incentrate nel riconfermare i valori della marca: Volkswagen da sempre si impone come marchio capace di rispondere alle esigenze di innovazione del pubblico senza mai dimenticare l’altissimo standard di sicurezza.

Ogni veicolo incarna le virtù dell’ingegneria tedesca: qualità, precisione, affidabilità, competenza e passione per la tecnologia.

Testimonial di questi valori per tutta la durata dei mesi successivi sarà la Nuova Tiguan: una vera esperienza sensoriale, un'avventura alla scoperta di un handling superiore e delle tecnologie all'avanguardia.

Un concentrato di tecnologia e sistemi di assistenza, il nuovo modello ridefinisce la propria categoria e indica la strada per il futuro: il primo Sport Utility Vehicle costruito sulla base del pianale MQB si impone come standard di riferimento per design, comfort e funzionalità.

Il design è nuovo, progressivo e muscoloso; con dettagli e interni che combinano stile, funzionalità e cura del particolare.

Le infinite possibilità offerte dalla connettività regalano ancora più comfort e nuove opportunità ad ogni viaggio.

La Nuova Tiguan sarà la portabandiera in tutte le manifestazioni, a disposizione esclusivamente di chi si iscriverà al portale www.volkswagenmilano.it per prenotare un test drive in una delle concessionarie.