Web agency a Milano? Un settore in continua evoluzione

Nell’ultimo lustro, oltre ai cambiamenti della rete, sono venuti alla luce diverse nuove professioni digitali che hanno portato alla nascita di nuovi settori. Milano in questo è sempre stata un passo avanti in Italia, mostrando tutta la sua natura innovatrice. Uno dei settori che si è distinto per virtuosità, è sicuramente quello delle web agency a Milano.

Chi ci lavora le conosce perfettamente, ma non tutti sanno cosa sono, quali figure sono coinvolte, cosa fanno e come affidarsi nel migliore dei modi ad una web agency.

COS’È UNA WEB AGENCY?

Partiamo a monte e definiamo che cos’è una web agency, chiarendo subito che si occupa di fornire servizi di diverso genere sviluppati in ambito web. In base alla natura delle varie web agency ci saranno quelle più o meno grandi che decideranno di occuparsi di più o meno settori. Ad esempio diverse grandi web agency si occupano di Seo, Copywriter, SMM (Social Media Manager) e di web strategist. Alcune si specializzano su tutto, altre su un solo settore o più riguardanti il web marketing.

LE FIGURE PROFESSIONALI DI UNA WEB AGENCY

All’interno di una web agency che si rispetti devono figurare diverse competenze e tra queste non devono assolutamente mancare un web designer, un webmaster, un esperto di marketing, un web developer, uno specialista SEO e un web project manager.

QUALI SONO I SERVIZI OFFERTI DA UNA WEB AGENCY?

Anztitutto per poter rispondere a questa domanda bisogna premettere che quando si contatta una web agency si ha sempre una necessità ben precisa. Dunque si dovrà contattare un’agenzia che è in grado di soddisfarci. Le web agency sono specializzate in diversi servizi: social media managing, creazione di siti internet, linguaggio SEO, campagne adv, copywriting, ecc. Ed è da questi servizi che dunque nascono i diversi profili professionali che compongono l’agenzia web.

COME SCEGLIERE UNA WEB AGENCY A MILANO?

Milano è senza dubbio la patria delle professioni digitali. Per capire come scegliere una web agency basta seguire questi semplici passi: