"Wildlife Photographer of the Year": dal 6 ottobre al 10 dicembre alla Fondazione Matalon

Wildlife Photographer of the Year, esposizione delle foto premiate all'omonimo concorso di fotografia indetto dal Natural History Museum di Londra, torna a essere ospitata alla Fondazione Matalon dal 6 ottobre al 10 dicembre.

100 gli scatti selezionati dai giurati della capitale inglese tra oltre 50mila, realizzati da fotografi provenienti da 95 paesi. Le immagini mostrano la diversità della natura e la sua bellezza, la precarietà della fauna selvatica e della Terra. Un'esplorazione che vuole evidenziare tanto l'incanto di paesaggi incontaminati, regno botanico e animale, quanto la necessità di salvaguardarli e preservarli.

Tra le immagini in mostra: la foto di un orangutan in via di estinzione nella foresta pluviale indonesiana Vite Intrecciate, di Tim Laman; l'immagine incantata La luna e il corvo, scattata dal sedicenne Gideon Knight; e Piccolo Tesoro, vincintrice della categoria Rettili, anfibi e pesci di Marco Colombo.