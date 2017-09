Febbre da Wizzis, ecco i gruppi per scambiare tutti i pupazzetti Esselunga di Harry Potter

A Milano è ufficialmente febbre da Wizzis, i pupazzetti della saga di Harry Potter di Esselunga. Le miniature — che cercheranno di bissare il successo dei Rollinz — sono arrivate nei supermercati lunedì 11 settembre e su Facebook sono già nati i primi gruppi di fan. L'obiettivo? Scambiare i doppioni, un po' come succede a scuola con le figurine dei calciatori Panini.

"Ciao ho due Harry, due Draco e due Ron... Scambiamo?", scrive Erika su "Wizzis...io li ho doppi e tu?". "Sondaggio :chi è meglio Wizzis o Rollinz?", rilancia Silvia. Non è il solo gruppo, è nato anche "Scambio/Regalo/Vendo Wizzis Harry Potter", e altre pagine legate a città di provincia.

Quali personaggi da collezione ci saranno? Cosa bisogna fare per ottenere un pupazzetto? Ci sarà un raccoglitore? Fino a quando si potranno trovare nei supermercati? Queste le domande più ricorrenti. Procediamo con ordine.

Wizzis Esselunga: tutti i personaggi

Le riproduzioni della saga di Harry Potter sono venti, più nel dettaglio: Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Albus Silente, Fred Weasley, George Weasley, Neville Paciock, Ginny Weasley, Severus Piton, Draco Malfoy, Dobby, Edvige, Sirius Black, Remus Lupin, Rubeus Hagrid, Minerva McGranitt, Bellatrix Lestrange, Lord Voldemort, Luna Lovegood, Cedric Diggory.

I pupazzetti saranno disponibili nei supermercati Esselunga fino al 25 ottobre. Per ottenerli bisogna fare una spesa minima di 25 euro o 50 punti Fragola (condizione necessaria: essere in possesso della carta Fidaty); non solo: oltre al pupazzetto verrà consegnato anche un buono "Amici di scuola". L'iniziativa, infatti, è legata al progetto della catena di supermercati che offre agli istituti scolastici l'opportunità di ottenere attrezzature informatiche e materiale didattico.

Per completare la collezione sarà in vendita anche un raccoglitore con la forma di Hogwarts. Non è tutto: sull’app Esselunga è possibile partecipare ai concorsi “Fotografa e vinci” e “Gioca e vinci”: in palio viaggi a Londra, visite al Warner Bros. Studios Tour e altri 20.000 premi istantanei.

L'iniziativa "celebra" anche il ventesimo anno di vita della serie: era il 1997 quando uscì in Inghilterra "Harry Potter e la Pietra Filosofale", primo capitolo della saga. Per quanto riguarda La distribuzione dei buoni “Amici di Scuola” proseguirà fino al 5 novembre. Grazie al catalogo con oltre 80 prodotti, le scuole avranno un’ampia scelta per soddisfare le loro necessità. I premi spaziano da lavagne interattive a tablet, da notebook a stampanti. Nelle edizioni precedenti sono state più di 12mila le scuole che hanno aderito al progetto; Esselunga ha distribuito premi per un valore di oltre 40 milioni di euro.