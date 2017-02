World cancer day: test hpv gratuito al Cdi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Quest'anno il World Cancer Day si celebra al CDI Viale Monza. Sabato 4 febbraio, per la Giornata Mondiale contro il cancro, promossa dall'UICC (Unione Internazionale Contro il Cancro), al nuovo poliambulatorio di Viale Monza sarà possibile eseguire gratuitamente, senza prescrizione medica, il test per la ricerca del virus HPV (Papillomavirus Umano), la causa principale dell'insorgenza del cancro della cervice uterina. Il servizio, soggetto a numero di posti limitati, si effettua previa prenotazione al numero 02 48317300. In caso di esito positivo del test, verrà offerta l'opportunità di effettuare il counseling gratuito con lo specialista ginecologo. Il nuovo poliambulatorio CDI Viale Monza, con punto prelievi, visite ed esami specialistici fisioterapia, radiologia generale e medicina del lavoro, inaugura all'insegna della prevenzione con un'iniziativa che ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione del territorio sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce per la lotta contro il cancro. Il cancro della cervice uterina è il secondo tipo di tumore più diffuso tra le donne dopo quello alla mammella: in Italia si manifestano circa 3.400 nuovi casi ogni anno. Tuttavia, se diagnosticato precocemente le probabilità di morire a causa di questa malattia sono inferiori all'1%*. In Lombardia i dati forniti dai registri tumori lombardi mostrano tassi di incidenza di poco al di sotto della media italiana. Oggi le donne hanno a disposizione uno strumento fondamentale per prevenire questa patologia: il vaccino anti-HPV contro il virus del papilloma umano, responsabile dello sviluppo del tumore. Il vaccino per l'HPV, disponibile al CDI Saint Bon, può essere somministrato previa prenotazione alle donne dall'adolescenza fino a 45 anni. *Fonte: Epicentro - Istituto Superiore di Sanità Sottolinea Roberta Daccò, responsabile dei servizi di ginecologia al Centro Diagnostico Italiano: "La prevenzione è la nostra arma principale per combattere il cancro. Negli ultimi decenni l'incidenza dei tumori ha subito un incremento, ma sottoponendosi regolarmente agli screening è possibile ridurre significativamente i rischi. Ciò è a maggior ragione importante per il Papilloma Virus poiché, generalmente, l'infezione causata dal virus HPV non provoca effetti di rilievo ed è difficile prevederne l'evoluzione. Se diagnosticato in tempo, il tumore al collo dell'utero è un tumore prevenibile e curabile al 100%". Sarà possibile sottoporsi gratuitamente al test HPV, previa prenotazione, nella giornata di sabato 4 febbraio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Per prenotare è necessario contattare, da lunedì a venerdì (9.00 - 18.30), il numero 02 48317300. L'iniziativa si svolge presso la nuova sede di Viale Monza, sita al quarto piano del civico n. 270, il nuovo poliambulatorio CDI che si è aggiunto alla storica sede SSN di Viale Monza, nell'ambito di un più ampio progetto di ampliamento e sviluppo territoriale. Il test consiste in un prelievo di una piccola quantità di cellule dal collo dell'utero. IL VIRUS HPV Il virus del papilloma umano (HPV, dall'inglese Human Papilloma Virus) è in realtà una famiglia di virus che infettano le cellule che ricoprono la superficie della pelle e delle mucose, quali i tessuti di rivestimento di bocca, gola, cervice, vulva, vagina e ano. Si conoscono oltre 120 tipi diversi di HPV, ma solo alcuni di essi, circa 13 tra i 40 che colpiscono le zone genitali, sono responsabili del tumore della cervice uterina e, pertanto, vengono chiamati ceppi ad alto rischio. Nella maggior parte dei casi l'infezione causata da un virus HPV passa inosservata poiché non provoca effetti di rilievo e spesso si risolve senza che la paziente se ne sia accorta. Nel 70-90% dei casi il sistema immunitario dell'organismo riesce, infatti, a debellare il virus spontaneamente nell'arco di due anni. Quando però l'infezione da parte di un ceppo ad alto rischio persiste e non viene trattata, può dare origine, in un tempo stimato anche di cinque anni, a lesioni cellulari precancerose che possono guarire spontaneamente o, raramente, evolvere in un vero e proprio tumore, anche a distanza di vent'anni.