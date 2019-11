Zanardelli, la nave che ha superato la seconda guerra mondiale torna a solcare il Lago di Garda

Il fascino della storia e il comfort della modernità rivivono nella nuovissima motonave Zanardelli, al servizio di Navigazione Laghi.

Bombardata durante la seconda guerra mondiale, e portata in salvo da un membro dell'equipaggio, a distanza di 75 anni, è stata restaurata e rinnovata. Il refitting è costato oltre 2 milioni di euro: arredi sofisticati e nuova illuminazione, per rendere ancora più piacevole il passaggio sul lago di Garda, in una cornice liberty del 1903 (anno di costruzione). Attrezzata con un ristorante in grado di garantire circa 150 coperti per trascorrere una piacevole gita anche nei mesi più freddi, e il tutto nel massimo rispetto della tutela ambientale.

Legno a vista, poltroncine rosse in pelle, lampade d’antan: l’ultima delle navi d’epoca funzionanti sui laghi italiani, è lunga quasi 50 metri e la sua stazza è di quasi 300 tonnellate. In funzione per il servizio del Trasporto pubblico locale del lago di Garda, è anche a disposizione per noleggi celebrativi, eventi e matrimoni non solo in primavera e in estate ma 365 giorni all’anno.

Per maggiori informazioni, visita il sito di Navigazione Laghi.