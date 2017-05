Edoardo Sylos Labini firma la regia del nuovo spettacolo di Giusy Versace

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La scrittura potente, magica, evocativa di Giusy Versace prende forma sul palco del Teatro Manzoni di Milano, mercoledì 14 giugno, plasmata dalle sapienti mani del regista Edoardo Sylos Labini, uno degli artisti più innovativi ed eclettici del panorama italiano. In scena lo spettacolo "Con la testa e con il cuore si va ovunque", tratto dall'omonimo best seller Mondadori. Un diario, in prosa e danza, che ripercorre la "seconda vita" di Giusy Versace dopo il terribile incidente automobilistico che l'ha privata degli arti inferiori. A fornire al pubblico una chiave di lettura inedita ci ha pensato Edoardo Sylos Labini che, con estrema delicatezza e profondità, ha dato vita ad una messinscena fluida, reale e cosciente, assolvendo al difficile compito di raccontare la straordinarietà di una vita sospesa tra drammaticità e speranza. «Quando ho letto il libro di Giusy Versace - racconta Edoardo Sylos Labini - ho pianto come un bambino. La sua storia è una lezione per ognuno di noi, non soltanto per i disabili. È un messaggio di forza e audacia in un'Italia che deve tornare a essere coraggiosa». Un racconto coinvolgente, emozionante, spontaneo ed ironico di una donna forte che ha trasformato un evento tragico in energia e positività. Ma soprattutto una testimonianza di gioia, fede e un costante invito a non arrendersi mai davanti agli ostacoli. Sul palco, al fianco di Giusy Versace, il popolare ballerino Raimondo Todaro con il quale vinse nel 2014 la decima edizione di "Ballando con le Stelle", il cantante pop Daniele Stefani e le coreografie di Matteo Bittante. Tutti uniti, sotto la direzione di Edoardo Sylos Labini, per affrontare una nuova sfida che, dopo il debutto milanese, toccherà, in autunno, i palcoscenici di Venezia, Firenze, Bologna, Roma e Norcia dove, dal 2015, Edoardo Sylos Labini ricopre la carica di direttore artistico presso il Teatro Civico. L'intero incasso sarà devoluto a Disabili No Limits Onlus, l'associazione creata e guidata proprio dalla Versace per regalare attrezzatura sportiva di vario genere a giovani disabili che, attraverso lo sport, riescono a superare i limiti imposti dalla loro condizione. Il costo dell'ingresso è di 20 euro (biglietto intero), 10 euro il ridotto (5-14 anni), 2,5 euro per i bambini sotto i 5 anni e gratuito per disabili. I biglietti sono in vendita online sul sito del Teatro Manzoni e presso la biglietteria di via Manzoni 42 a Milano. Per prevendita telefonica: numero verde 800 914 350 (Attivo da rete fissa, in orari di cassa). Per informazioni: telefono 02 7636901 - cassa@teatromanzoni.it. La serata, che avrà inizio alle ore 20.45, ha come sponsor Vivigas, Natuzzi e Pmg Italia.

