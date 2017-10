I love italy, collettiva d'arte

“I love Italy!” Quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase? I paesaggi, il buon cibo, il calore della gente, la bellezza dei monumenti e dell’arte, che da secoli caratterizzano questa nazione, sono solo alcune delle cose che rendono l’Italia una delle mete più amate dai turisti di tutto il mondo! In un epoca in cui il Bel paese è provato da un contesto economico non favorevole, ferito e messo in ginocchio dalla frequenza di calamità naturali che agli occhi del mondo continuano a trasmettere l’immagine di una nazione corrotta, fragile, decaduta, la Galleria Spazioporpora di Milano propone un evento volto a celebrare l’Italia e la creatività dal titolo “I Love Italy” .

L’esposizione che sarà inaugurata martedì 7 novembre 2017 ore 18.30 presso la Galleria Spazioporpora in via Nicola Porpora 16 a Milano, si propone come una mostra itinerante che da Milano mira ad estendersi in altre regioni, toccando diverse città italiane, al fine di promuovere gli artisti emergenti presenti sul nostro territorio e attuare un dialogo tra artisti italiani e stranieri che nelle diverse tappe potranno confrontarsi, influenzarsi ed attivare eventualmente delle collaborazioni.

L’evento a cura di Francesca Callipari vedrà la partecipazione di artisti emergenti di vario genere, spaziando dalle arti visive alla moda e alla poesia, ponendosi come obiettivo non soltanto quello di evidenziare le bellezze e le ricchezze di questo Paese, dimostrando le potenzialità e il valore del made in Italy, ma soprattutto di far riflettere sul potere dell’arte quale mezzo attraverso cui attuare una rinascita culturale, economica, e sociale.



In mostra le opere di Fabio Perotta, Luca Azzurro, Aurelia Marando, Cristiana Paladino, Silvana Lanza, Mina Mevoli, Alessandro Bestiani, Hanami, Giselle Treccarichi, Maria Rita Bordonaro e Gianluca Marando; gli abiti della pittrice e stilista Andreea Ioana Dorneanu e i raffinati gioielli di Tommaso Lucarelli;



All’interno della collettiva saranno presentate, inoltre delle piccole esposizioni personali degli artisti Majla Chindamo e Giampiero Murgia. Quest’ultimo oltre ad esporre i suoi dipinti presenterà per la prima volta al pubblico il suo libro dal titolo “La personalità del bozzetto”, disponibile presso le librerie Feltrinelli o acquistabile online su LaFeltrinelli.it.

