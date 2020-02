Per il 12° anno consecutivo, l'Associazione Noah promuove la Conferenza delle Donne 2020. Il titolo "10 sfumature di oro" prepara a entrare in un luogo impreziosito dove luci, colori, canto e danza potranno dare risalto al profondo valore di ogni talento e di ogni virtù.

Nei giorni 28 e 29 febbraio, presso la Sala Conferenze della chiesa cristiana evangelica Gesù Vive, in via Resegone n.2 nel Comune di Baranzate (MI), le donne potranno muoversi con tutta la loro eleganza per godere dell'accoglienza, delle attenzioni, della gentilezza e della gioia di far parte di un disegno dalle sfumature dorate che sarà definito insieme, minuto dopo minuto, con linee marcate e delicate allo stesso tempo.

Il filo conduttore del tema di quest'anno sarà dare risalto alla ricchezza interiore dell'animo femminile. L'età di partecipazione andrà dagli 8 anni a crescere, perché anche le piccole donne possano imparare cosa siano l'eleganza e la virtù rivestite di bellezza. Uno sguardo particolare sarà posto sulla personalità che ciascuna donna mostra, così come una regina indossa la sua corona.

Sono previsti interventi dal vivo di donne missionarie che toccheranno argomenti specifici che solo una donna può trovarsi ad affrontare, anche nella vita quotidiana in casa e sul lavoro. La giornata terminerà con una sfilata di abiti dalle sfumature dorate.

L'Associazione di Promozione Sociale Noah anche quest'anno appoggerà l'evento perché si muove in interventi socio-assistenziali, fra i quali il rispetto del ruolo della donna secondo i principi cristiani, e questa Conferenza rispecchia le basi sulle quali opera Noah nello stesso territorio di Baranzate.

