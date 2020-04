100 musicisti per donare tablet agli ospedali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

100 musicisti stanno imbracciando i propri strumenti per sostenere l’iniziativa ‘Rotary Connette’ messa in atto dal Rotary Milano Europa assieme alla Fondazione Rotary Club Milano per Milano con l’obiettivo di donare agli ospedali tablet per consentire ai degenti isolati di comunicare con i propri familiari. Al violinista Matteo Fedeli il compito di coordinare tutti gli interventi musicali di giovani artisti e non che aprono appositamente le loro case per donare emozioni e un po’ di intrattenimento con la loro arte. Si tratta di brevi esibizioni quotidiane in ‘Prima visione’ alle ore 18.00 visibili sulla pagina Facebook dedicata https://www.facebook.com/rotaryconnette/ Qui oltre alla musica e ai video di concerti si possono trovare news e aggiornamenti sul progetto. Sono stati donati 136 tablet ad ospedali e case di riposo di Milano e provincia destinati a pazienti e ospiti isolati a causa del Covid-19. A oggi 36 tablet sono stati autofinanziati e 100 offerti da Vodafone nell'ambito di una più vasta iniziativa dell’operatore, che ha donato complessivamente oltre 1200 device e oltre 1000 sim a strutture ospedaliere, fondazioni e associazioni del terzo settore impegnate nella lotta al Covid-19. Il progetto prosegue ed è possibile fare donazioni tramite bonifico bancario o PayPal alla Fondazione Rotary Club Milano per Milano. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook. Queste le strutture a cui sono stati donati i primi tablet: Ospedale San Carlo Borromeo Milano, Ospedale Sacco - Fatebenefratelli (Reparto Covid19 partorienti), Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (struttura UTI Fiera), Gruppo San Donato (San Raffaele, San Donato, Galeazzi, Clinica Zucchi), Ospedale di Varese, ASST Rhodense (Rho, Passirana, Garbagnate), Ospedale Melegnano-Martesana, Clinica San Carlo di Paderno Dugnano (con annessa RSA), Casa di Cura Ambrosiana e Istituto Sacra Famiglia Cesano Boscone, RSA Arzaga. Per info Massimiliano Tedeschi T. 348.7026650 Maurizio Olgiati T. 380.2447576 M. Rotaryconnette@gmail.com