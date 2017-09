Dal 13 settembre grande festa per il 150° della Galleria Vittorio Emanuele

Dal 13 settembre la Galleria Vittorio Emanuele festeggia i 150 anni dalla propria inaugurazione con una cena benefica, un appuntamento musicale e una moneta celebrativa.

Questo luogo iconico di Milano, progettato dall'architetto e ingegnere Giuseppe Mengoni e ispirato alle costruzioni di vetro e acciaio europee, venne inaugurato alla presenza di Re Vittorio Emanuele II il 15 settembre 1867.

Le celebrazioni per ricordare questo evento storico iniziano mercoledì 13 settembre con la cena di beneficenza organizzata dal Comune in collaborazione con Confcommercio Milano e gli operatori della Galleria. 900 i commensali che, avendo versato alla Caritas una quota di 500 euro, potranno sedere alle esclusive tavole allestite in Galleria. Il menù della serata, pensato da Carlo Cracco, comprenderà fonduta leggera di Parmigiano Reggiano, songino e mandorle e risotto allo zafferano. 300mila gli euro raccolti in favore delle persone in difficoltà, che verranno supportate attraverso buoni alimentari. In occasione del banchetto i negozi dell'area chiuderanno alle 15:30.

Venerdì 15 settembre si prosegue con Bande in festa, un evento aperto al pubblico. Dalle 10:30 un corteo di bande musicali partirà da Piazzetta Reale, attraverserà piazza Duomo e arriverà in Galleria, per poi fermarsi, alle ore 12 in piazza della Scala, davanti a Palazzo Marino. In scaletta brani della tradizione musicale milanese e un'esibizione finale con l'inno nazionale. I gruppi protagonisti dell'iniziativa saranno la Banda Civica del Comune di Milano, la Fanfara Taurinense dell’Esercito, la Banda dell’Aeronautica, la Banda dei Carabinieri e la Banda della Polizia di Stato.

In occasione delle celebrazioni inoltre, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato emetterà una moneta d’argento della Repubblica Italiana, con valore nominale di 10 euro, realizzata dall'artista Maria Carmela Colaneri. La moneta sarà acquistabile all’Urban Center nei giorni di venerdì 15 settembre, dalle ore 10 alle ore 18, e sabato 16 settembre, dalle ore 10 alle ore 17.