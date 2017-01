17/1 happy birthday fidelio milano @ the club: 17esimo compleanno per lo storico martedì notte

Martedì 17 gennaio al The Club si celebra il 17esimo compleanno di Fidelio Milano, uno dei più storici party europei. In console come sempre suonano la loro personale selezione di house music Ale Bucci e Stefano Pain, alla voce invece si alternano Francesco Sarzi e Pietro Civera, mentre sul palco si scatenano i performer e le performer del collettivo. EWS… E soprattutto, sul dancefloor e tra i tavoli, fanno festa tra loro i tanti nottambuli, milanesi e non che ogni martedì affollano, da ben 17 anni, i party Fidelio. Quello del 17 gennaio è il primo appuntamento del 2017 e lo staff Fidelio celebra l'evento con semplicità, scherzando: "siamo quasi maggiorenni", scrivono su Facebook. In 17 anni la nightlife milanese è cambiata moltissimo. I riti, i protagonisti, i locali, i dj, la musica. Tra tante novità e tante meteore, i party Fidelio Milano mettono da sempre insieme tutti coloro che di martedì notte non riescono o non vogliono dormire. Addetti ai lavori di locali e ristoranti che per almeno una volta la settimana vogliono divertirsi, modelle in libera uscita, studenti, imprenditori. Fidelio mette insieme tutti, col sorriso, in un'atmosfera scatenata. Sembra così facile, ma non lo è affatto e per questo dopo 17 anni lo staff Fidelio non ha alcuna intenzione di smettere di far ballare Milano. Fidelio Milano @ The Club, ogni martedì notte C.so Garibaldi 97, 20121 Milano info: 348 0407434 www.fideliomilano.com Ingresso in lista (dalle 23 e 30 alle 1.00) omaggio donna, uomo 15€ Ingresso intero: 20€ Fidelio non è solo una splendida opera di Ludwig Van Beethoven. E' la parola segreta che gli invitati al party di "Eyes Wide Shut", il capolavoro di Kubrick, devono pronunciare per poter entrare in un mondo fatto di sensualità… Un vortice nottambulo in cui Tom Cruise e Nicole Kidman non possono non cadere. E da tante notti, Fidelio Milano è pure, per molte e molti nottambuli, soprattutto, il martedì di tutto il nord Italia. Ad ottobre 2015 la festa ha celebrato il sedicesimo compleanno confermandosi una delle one night più storiche in Europa. Da maggio 2016, dopo l'inverno al The Club, lo staff si trasferisce la primavera estate al The Beach. I dj resident di Fidelio Milano sono l'inarrestabile Stefano Pain ed Ale Bucci. Resident Voice: Gaty Vocalist che talvolta si alterna con Pietro Civera. I ballerini sono veri performer e fanno parte del collettivo EWS. Ricercare, innovare, sperimentare… Fidelio è la one-night del gusto del bello e dell'innovazione della tradizione della night life italiana. Il focus dei soci (Poldo Longhi, Gabriele Piemonti, Maurizio Gerosa, Davide Cavallari, Carlo Luardi e Marco Toto) è da sempre quello di produrre eventi notturni di alta qualità nel rispetto della migliore tradizione italiana. Progettare le notti per sfidare il tempo ed i trend più innovativi e migliorare la qualità del divertimento è la missione del gruppo Fidelio. La carta vincente è la sensibilità con cui immaginano le serate e la loro comunicazione. Rendere accessibile la One Night Fidelio ad ogni tipo di pubblico (dalle aziende ai trend setter) significa anche realizzare soluzioni di spettacolo pensate per ogni locale in funzione del rinnovare e del creare nuove tendenze nell'ambito dell'intrattenimento. Questa vocazione ha origine lontane per i componenti del gruppo Fidelio, ognuno alla guida anche di altre realtà imprenditoriali del genere, in diverse città italiane.