"1945-1946 (quasi) tutti a casa": il 21 gennaio reading alla Casa della Memoria

1945-1946 (quasi) tutti a casa "era la vita. quella di prima. ma non per tutti...", questo il titolo del reading in musica che si terrà sabato 21 gennaio alla Casa della Memoria.

Il testo di Valerio Palumbo verrà letto in un incontro con Walter Colombo, Sonia Grandis, Carlo Rotondo e Paola Salvi per affrontare i temi della guerra, della Liberazione, della pace e del Processo di Norimberga.

L'iniziativa, a cura dell'Istituto Lombardo di Storia Contemporanea, sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.