"1989 - 2019. tre iniziative in occasione del trentennale della caduta del muro di Berlino

In occasione del trentennale della caduta del muro di Berlino, ChiAmaMilano invita a tre iniziative:



Dal 18 al 30 novembre “Ich bin ein Berliner”, mostra fotografica di Elisa Santoro e Salvatore Uccello, inaugurazione sabato 23 novembre ore 18.

La mostra conduce l'osservatore in un itinerario che racconta città e nazioni una volta sotto il controllo diretto o meno dell’URSS e che dopo il crollo del muro di Berlino hanno via via riacquistato la propria indipendenza.

https://www.facebook.com/events/707385556439003/



Lunedì 18 novembre ore 18 "IL MURO, berlino e gli altri", presentazione libro di Piero Graglia, edizioni People https://www.peoplepub.it/

1989-2019: a trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino, ancora si costruiscono barriere, in Europa e altrove. Tornare a parlare del 'Berliner Mauer', rintracciandone la storia e le finalità politiche, serve per comprendere appieno il concetto stesso di "muro": non come segno di sovranità e di controllo, ma come segno della mancanza, o della debolezza, di entrambi. Con l'autore interviene Stefano Simonetta, professore Associato di Storia della Filosofia Medievale.



Mercoledì 20 novembre ore 18 "1989 - " 1989: Stavamo viaggiando verso il Lauenburg.........", conferenza a cura di Isabella Leone.

Le ultime ore del muro di Berlino fra concitate riunioni, conferenze stampa e colpi di scena. Dalla lettura del racconto di Gunter Grass 1989 alla cronaca di quell'indimenticabile 9 novembre.

Isabella Leone, germanista, docente di letteratura tedesca a Milano, ha tenuto corsi di didattica delle lingue presso l'Università degli Studi di Bergamo ed è stata commissaria ministeriale





Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.