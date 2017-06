"1st Milan Seven": dal 16 al 18 giugno rugby, street food e musica

Dal 16 al 18 giugno 1st Milan Seven, primo torneo milanese di rugby a sette di alto livello, porta al centro sportivo G.B. Curioni e al Circolo Arci Magnolia tre giorni di sport e divertimento.

Oltre ai tornei, in partenza il 16 giugno alle 20:30 con il triangolare "Old" a 15, in programma food truck, un'area spillatrici e due notti di musica (venerdì 16 e sabato17 al Magnolia). L'evento è stato organizzato dai Pizzicadores e dal Rugby Milano in collaborazione con il Circolo Arci Magnolia.