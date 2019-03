2 aprile, ore 14.30, corso teorico e pratico di manovre di disostruzione pediatrica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'ostruzione delle vie aeree rappresenta un’emergenza che può e deve essere risolta da tutti. In Italia perdono la vita 50 bambini all'anno, una causa di morte evitabile e prevenibile con le giuste conoscenze. Il corso rientra nell'ambito di Academy for good della Fondazione Francesca Rava NPH Italia, che propone corsi e workshops a volontari e a tutti coloro che si affacciano per la prima volta al mondo del terzo settore, a chi vuole migliorare i propri skills o apprenderne di nuovi, utili nella vita di ogni giorno, nella preparazione al mondo del lavoro, e nell’aiutare gli altri. Per maggiori informazioni: academyforgood.it Chi terrà il corso Lucia Orlandi, Medico anestesista, lavora da 20 anni alla Rianimazione Pediatrica del Policlinico di Milano. Responsabile del Centro di Formazione Pediatrica del Policlinico, tiene corsi base ed avanzati sulle maggiori criticità. Valeria Songa, anestesista rianimatore del Policlinico Cà Granda di Milano, istruttrice certificata IRC (Italian Resuscitation Council) e volontaria della Fondazione Francesca Rava nel progetto di salvataggio e pronto soccorso in mare sulle navi della Marina Miliare. Cosa si farà durante il corso Durante il corso saranno illustrate le nuove linee guida del Ministero della Salute sul taglio e somministrazione degli alimenti pericolosi, si effettuerà un training pratico sulle manovre di disostruzione pediatriche per permettere di imparare in poco tempo a proteggere il proprio bambino“ Donazione minima: 30€ Per info: academyforgood@nph-italia.org