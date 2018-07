2° edizione torneo calcio balilla umano

Mentre in Russia si giocano i mondiali di calcio, un anticipo della finalissima sarà quello di domenica 8 luglio, grazie alla seconda edizione del Torneo di calcio balilla umano, che si terrà in Cascina Merlata. Dopo il grande successo della prima edizione, Cascina Merlata Partnership ripropone un evento di grande richiamo per grandi e piccini, a partire dalle 16.30. La Cascina restaurata si propone come centro di aggregazione del nascente quartiere residenziale smart!

Il calcio balilla umano è un gioco che simula una partita di calcio, dove i protagonisti saranno veri e propri giocatori in carne e ossa, che all’interno di una struttura gonfiabile giocheranno una partita, sostituendosi alle sagome e ancorandosi al posto loro!

Dalle 16, adulti e ragazzi da 1.40 cm in su, potranno presentarsi per creare le squadre che dovranno avere il nome del gusto di un gelato e registrarsi direttamente in location. Dalle 16.30 inizierà il torneo che durerà fino alle 19 circa.

La squadra vincente riceverà un goloso gelato offerto da Baci SottoZero.

La serata proseguirà con le “sing session” della strepitosa NO SINGER BAND dove il cantante sei tu! Per una giornata dove il divertimento è assicurato!