Eventi per il 2 giugno: palazzo Marino aperto ai cittadini, incontro col sindaco Sala e concerti

Alzabandiera in Duomo e tanti appuntamenti nella casa dei milanesi.

Sarà un 2 giugno di festa a Milano, che sarà teatro di diversi eventi per onorare al meglio la festa della Repubblica.

Le celebrazioni si apriranno, come di consueto, alle ore 10.30 in piazza Duomo dove, alla presenza del sindaco, si svolgerà la cerimonia dell’alzabandiera. Lo stesso primo cittadino, poi, si sposterà a palazzo Marino - che come sempre aprirà le proprie porte ai visitatori - per accogliere i cittadini.

Dalle ore 10 alle ore 20, infatti, milanesi e turisti potranno accedere alle sale storiche e agli spazi istituzionali del palazzo comunale. Inoltre, fino alle 13, il personale dell’ufficio visite guidate sarà presente per dare informazioni storico artistiche su palazzo Marino.

Nel pomeriggio, si terranno due momenti musicali. Alle ore 15.30 il concerto della Banda Musicale della Polizia Locale di Milano ‘Cordialis Rigoris’ e alle ore 17.30 il concerto della Civica Orchestra di Fiati.