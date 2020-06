Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Cormano - Sabato 4 luglio, presso il centro culturale Click Art di via Dall'Occo 1, a partire dalle 17.30, verrà inaugurata la 4° edizione della collettiva dal nome 20x20 = 400 emozioni Sabato 4 luglio, infatti, a partire dalle 17,30 il centro culturale Click Art di Cormano, in via Dall'Occo 1, sede del movimento psicoavanguardia ideato da Luigi Profeta, inaugurerà la 4° edizione della collettiva 20x20 = 400 emozioni che rimarrà visitabile ogni giorno fino al 23 dello stesso mese. Le opere esposte saranno tutte 20x20 cm e prenderanno in esame la fotografia, la pittura e la digital art. Gli intenti sono stati quelli di riprendere l'idea alla base dello Psico Muro, un’istallazione presentata per la prima volta in villa Bagatti Valsecchi, alla prima mostra del movimento Psicoavanguardia, composto proprio da “quadretti” di 20x20 cm. Dato il successo che ha ottenuto, ho pensato dunque di replicarlo, ma con una modalità diversa. Non tanto per un concetto fine a se stesso, ma perché, date le difficoltà tecniche espressive nel realizzare opere di piccole dimensioni, ho voluto costringere ogni artista, me compreso, a ragionare maggiormente sulla propria opera e sulle emozioni specifiche che si vogliono trasmettere. Si tratta dunque di una sfida espressiva, quella di dare forza ed equilibrio a piccole tele. Sono curioso di vedere quali potranno essere i risultati ottenuti e quale sarà la risposta del pubblico. Ho fatto una moltiplicazione: 20x20 fa 400, che virtualmente diventano 400 cm di emozioni che lo spettatore può osservare. Sono molte emozioni, ogni artista porterà in campo le proprie specifiche sensazioni. Amore e odio, gioia o amarezza. Emozioni diverse, che almeno per una volta, potranno coesistere assieme senza intoppi e dicotomie. Centro Culturale Click Art Via Dall'Occo 1, Cormano per maggiori info: tel. 0266301491 cell. 3400630560 e-mail c.culturaleclickart@gmail.com https://www.facebook.com/www.clickart http://www.movimentopsicoavanguardia.it http://galleryclickart.wixsite.com/luigiprofeta