21 giugno Parco Trotter giornata internazionale yoga

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLO YOGA



Parco Trotter Milano



21 giugno 2018







Il 21 giugno è la Giornata Internazionale dello Yoga, e quest’anno anche NoLo si lascia invadere pacificamente, per celebrare lo yoga e il solstizio d’estate, in una grande festa di quartiere.



All'interno del Parco Trotter, al mattino presto e al tramonto, gli insegnanti Massimo e Silvia guideranno delle lezioni di yoga adatte a tutti, anche a chi non ha mai praticato, e al termine della lezione ci si potrà anche divertire sperimentando l’Acroyoga.



La Giornata Internazionale dello Yoga, che viene celebrata in contemporanea in tutto il mondo, rappresenta lo spunto per un evento di aggregazione e di gioco in un quartiere particolare di Milano, come quello di NoLo.



Sono invitati a partecipare a questo evento gratuito tutti gli abitanti del quartiere e non solo, praticanti e neofiti, di qualunque età.



E’ prevista anche la presenza di musica live con l’esecuzione di cover internazionali, ad accompagnare in modo piacevole e originale le pratiche yogiche.





Grazie a due sponsor locali come Tecnocasa Studio Padova 7 e Moma 41, ai primi 100 che effettueranno la registrazione sul sito https://www.facebook.com/events/184416762218630/ verrà regalata la t-shirt dell'evento.

La registrazione è gratuita per tutti.

Un simpatico omaggio aspetta tutti i bambini!







Per informazioni: Silvia Yoga cell. 3911344337 e-mail silviayogami@gmail.com https://www.facebook.com/silviayogamilano/













Silvia Speziali

Mobile 3911344337

https://www.facebook.com/silviayogamilano/

Diploma Nazionale Insegnante Yoga

CSEN N°045572